У Житомирській області автобус зіткнувся з автовозом: одна людина загинула, 11 поранені

ДТП сталася близько 4:20 4 вересня на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся.

Попередньо встановлено, що водій автобуса "Neoplan", 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після пригоди виникло загоряння автобуса. У ньому знаходились 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває з'ясування усіх обставин.

Фото: ДТП в Житомирській області (npu.gov.ua)