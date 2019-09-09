В Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" через напад на інкасаторів

У Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" за напад на інкасаторський автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові. Еспресо".

У Житомирі 9 вересня було скоєно напад на інкасаторів. Після нападу невідомі втекли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos зеленого кольору без номерних знаків. Водій і пасажир-охоронець (за попередніми даними - працівник поліції) отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Повідомляється, що троє чоловіків заволоділи під час нападу пістолетом Макарова. Однак, не відомо, чи вони заволоділи грошима.

План "Перехоплення" введений в Києві, і в Київській області, а також в Житомирі та Житомирській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві водій влаштував стрілянину, в результаті інциденту був поранений чоловік. Постраждалого доставили в лікарню, а для затримання підозрюваного оголосили план "Перехоплення".

Також РБК-Україна повідомляло раніше, що у Львові нетверезий чоловік на вулиці погрожував перехожим пістолетом. Невідомий погрожував вбивством чоловіку, його дружині і дитині, наставляючи на них пістолет. Після цього чоловік зайшов до клубу, де його затримали поліцейські роти тактико-оперативного реагування і патрульні.