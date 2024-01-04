По данным следствия, криминальный авторитет организовал организованную деятельность группировки на территории области. Участники группировки требовали надуманные долги жителей города Коростень. Они также оказывали услуги по "урегулированию" финансовых конфликтов.

Сумма так называемого долга зависела от материального положения потерпевшего. У одних требовали 500 долларов, у других эта сумма могла достигать и 5000. При этом требуя средства, члены группировки угрожали физической расправой, повреждением или уничтожением имущества.

Фото: в Житомирской области задержали группировку рэкетиров, возглавленную криминальным авторитетом (zt.npu.gov.ua)

В случае отказа злоумышленников отбирали имущество потерпевших, а если и такой метод убеждения не срабатывал, то переходили к физическому насилию.

В ходе расследования полиция нашла пострадавших - у одного они отобрали оборудование более чем на 300 000 гривен, еще у нескольких граждан, которые не согласились оплатить им "долг", отобрали охотничье гладкоствольное ружье, бензопилу и мобильный телефон, у другого требовали более 180 000 гривен.

На основании собранных доказательств организатору и 8 участников следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:

ч. 2 и 4 ст. 186 (грабеж),

ч. 3 и 4 ст. 189 (вымогательство),

ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели 28 обысков, в ходе которых изъяли почти 6 миллионов гривен в национальной и иностранной валюте, оружие, в том числе и ружье, которое отобрали у одного из потерпевших, другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Раде в это время предлагают приравнять коррупцию к госизмене.

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