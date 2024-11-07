В Житомирской области ввели аварийные отключения света

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские обстрелы украинских городов и поселков стали обыденностью. Агрессор активно применяет различные виды вооружения, в частности ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и дроны-камикадзе, которые наносят серьезные повреждения жилым зданиям и критической инфраструктуре.

В последнее время значительно возросло количество ночных атак с помощью дронов, что увеличивает риски для гражданского населения.

В ночь на 7 ноября россияне атаковали Киев беспилотниками. Силы ПВО уничтожили более 30 дронов.

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