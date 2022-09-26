В Житомирской области сократили комендантский час
Фото: в Житомирской области сократили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
С понедельника, 26 сентября, в Житомирской области меняется продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"По решению Совета обороны Житомирщины с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра", - рассказал глава региона.
Он напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право:
- военные,
- полицейские
- граждане, имеющие специальный пропуск.
Как сообщалось, в Черновицкой области изменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября она будет действовать с 00:00 до 5:00.
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