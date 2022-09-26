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В Житомирской области сократили комендантский час

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Житомир, Понедельник 26 сентября 2022 16:48
В Житомирской области сократили комендантский час Фото: в Житомирской области сократили комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 26 сентября, в Житомирской области меняется продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"По решению Совета обороны Житомирщины с сегодняшнего дня, с 26 сентября, комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра", - рассказал глава региона.

Он напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право:

  • военные,
  • полицейские
  • граждане, имеющие специальный пропуск.

Как сообщалось, в Черновицкой области изменили продолжительность комендантского часа. С 17 сентября она будет действовать с 00:00 до 5:00.

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