В Житомирской области рассматривают возможность восстановить местный аэропорт

Это позволит создать альтернативу международным аэропортам "Борисполь" и "Жуляны", а также предложить выгодные условия лоукост - авиакомпаниям благодаря его дисконтным ставкам и сборам и сокращением летного времени.

По ее словам, авиакомпании уже неоднократно заявляли о своей готовности зайти в Украину после завершения войны. Аэропорт в Житомире также можно в перспективе рассматривать как один из центров, где будут осуществляться грузовые перевозки. При этом, инвестиции в его запуск составляют около 20 млн долларов, но местные власти видят возможность привлечь эти средства из нескольких источников.

Житомирщина недавно представила программу комплексного восстановления, которая охватывает все сферы жизнедеятельности региона, анализ ее преимуществ, а также перечень шагов, необходимых для того, чтобы их лучше реализовать при восстановлении по принципу "Строй лучше, чем было". Восстановление аэропорта "Житомир" местные власти видят как одно из приоритетных направлений реализации транспортного потенциала Житомирской области.

Аэропорт "Житомир" имени Сергея Королева основан в 1937 году. В период с 1990 до 2014 годов аэропорт не использовался, хотя он имеет всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы обслуживать авиаперевозки.

Одна из основных причин, почему аэропорт не использовался до войны, было неудовлетворительное состояние ее взлетно-посадочной полосы и тому подобное. Поэтому органы местного самоуправления Житомирской области, пояснила Шуляк, имеют детальный план как и по ней, так и в целом по ремонту и модернизации аэропорта.

"ОМС в программе комплексного восстановления прописали все необходимые шаги - удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы, установку необходимого оборудования в самом аэропорту, ремонт перрона и перед ангарной территории, достройку ангаров, построение грузового терминала, открытие международного пункта пропуска, внутренние ремонтные работы и обустройство существующего отеля и т.д.", - отметила председатель комитета местного самоуправления и регионального развития.

Она добавила, что местные власти приводят очень четкие аргументы в пользу восстановления аэропорта. Так, наиболее перспективным направлением развития его пассажирского и грузового сегментов является создание альтернативы международным аэропортам "Борисполь" и "Жуляны".

Главным преимуществом аэропорта "Житомир" в контексте пассажирских перевозок является его небольшая удаленность от столицы Украины - города Киев. Это единственный в Украине частный аэропорт, что позволяет ему избегать государственного регулирования цен на аэропортовые сборы и таким образом предлагать выгодные предложения авиакомпаниям.

"Бюджетные авиакомпании, убеждены местные власти, смогут остановить свой выбор в пользу аэропорта "Житомир" благодаря его дисконтным ставкам и сборам и сокращением летного времени. Скидки на авиационные услуги, которые будут предлагаться для авиакомпаний, поспособствуют формированию более низкой себестоимости полетов через аэропорт "Житомир" и соответственно обеспечат преимущество по цене билетов для пассажиров. Бесплатная перевозка пассажиров от станции метро "Житомирская" может стать значительным преимуществом в борьбе за потребителя. Введение в эксплуатацию аэропорта Житомир позволит сократить расстояние, которое нужно преодолеть жителям областных центров до ближайшего аэропорта", - добавила Елена Шуляк.

Международный аэропорт "Житомир" также можно в перспективе рассматривать как один из центров, где будут осуществляться грузовые перевозки. Он имеет большое преимущество как будущий центр грузовых авиаперевозок благодаря месторасположению рядом с магистралью Е40 (Киев-Львов), наличию рядом дешевых складов.

После ввода в эксплуатацию Международный аэропорт "Житомир" сможет принимать воздушные суда типа Airbus320, что дает возможность обслуживать более 300 тысяч человек в год и 5 тысяч тонн грузов

"Кроме этого, аэропорт "Житомир" должен обеспечить конкурентное преимущество украинской продукции на мировых рынках. Это в свою очередь требует повышения эффективности услуг, улучшения логистики, развития логистических центров и терминалов для мультимодальных перевозок, уменьшение и пересмотр логистических расходов и тарифов, административных барьеров", - пояснила Шуляк.

По ее словам, общая стоимость необходимых инвестиций в этот проект составляет 20 млн долларов, но перечень возможных источников финансирования, которые предусмотрела местная власть, достаточно широк. Это могут быть: