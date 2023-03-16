В Житомирской области возможны отключения света: в ОВА назвали район
В четверг, 16 марта, в одном из районов Житомирской области возможны отключения света. Эти ограничения ввел "Укрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
"Уважаемые жители Бердичевского района! Из-за ограничений, введенных НЭК "Укрэнерго", возможны отключения электроэнергии", - рассказал он.
Бунечко обратился к жителям района с просьбой следить за графиками и учитывать возможные перебои с энергоснабжением.
"Потребляйте электроэнергию экономно", - добавил глава региона.
Напомним, в Житомире 15 марта с 18:00 вечера ввели графики отключений электроэнергии.
При этом в Житомире обсуждают возможность возобновления работы электротранспорта. Трамваи и троллейбусы могут снова выйти на маршруты через 10-12 дней.
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