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Взрывы в Житомирской области не связаны с ракетной атакой, - ОВА

Фото: в Житомирской области раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 26 января, в Житомирской области слышны взрывы. Они плановые, их проводят военные ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Звуки взрывов в Житомирской области - плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие!" - рассказал он.

Ракетная атака России на Украину 26 января

На данный момент Россия массировано атакует Украину ракетами. Во всех областях объявлена воздушная тревога. В части регинов отключили свет из-за ракетной угрозы.

По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30 ракет. В частности, российские войска выпустили в сторону Киева 15 ракет. Все воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

Взрывы прогремели в Винницкой области, Киеве, Одесском районе. В Винницкой области есть попадания, но к счастью, без пострадавших.

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Житомирвибухи