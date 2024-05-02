В Житомирской области мужчина убил свою семью, а затем застрелился

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

По данным полиции, утром было получено сообщение о том, что в доме обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок. Как выяснилось, мужчина должен был заступить на посуточное дежурство, однако не явился на работу и не выходил на связь.

Его дом решили проверить коллеги. Именно они обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии полиции.

По предварительным данным, смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из версий произошедшего: мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство.

Недавно РБК-Украина рассказывало, что в Винницкой области во время проверки документов неизвестные расстреляли правоохранителей. Один из них погиб, другой был ранен.

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