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В Житомирской области мужчина убил свою семью, а затем застрелился

Четверг 02 мая 2024 21:45
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В Житомирской области мужчина убил свою семью, а затем застрелился Иллюстративное фото: в Житомирской области нашли застреленную семью (umdpl.info)
Автор: Наталья Кава

В селе Полесское Коростенского района утром четверга, 2 мая, в частном доме обнаружили тела трех членов семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

По данным полиции, утром было получено сообщение о том, что в доме обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок. Как выяснилось, мужчина должен был заступить на посуточное дежурство, однако не явился на работу и не выходил на связь.

Его дом решили проверить коллеги. Именно они обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии полиции.

По предварительным данным, смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения. Одна из версий произошедшего: мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство.

Недавно РБК-Украина рассказывало, что в Винницкой области во время проверки документов неизвестные расстреляли правоохранителей. Один из них погиб, другой был ранен.

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Житомир Полицейские
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