ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Житомиром шукають тіла подружжя, яке потонуло під час риболовлі

Новость на русском →
Житомирська область, Четвер 09 грудня 2021 13:51
Під Житомиром шукають тіла подружжя, яке потонуло під час риболовлі Фото: під Житомиром у водоймі шукають пару, що потонула (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іванна Шовкун

На Житомирщині рятувальники шукають тіла чоловіка та дружини. За попередньою інформацією, вони потонули під час вилову риби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Пошукова операція проходить у селі Парипси Попільнянського територіального товариства. Рятувальники працюють на місцевій водоймі. Зазначають, що до роботи залучені водолази обласно.

У зв'язку з погодними умовами з пошуку підключили снігоболотохід зі Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України в місті Дрогобич.

Під Житомиром шукають тіла подружжя, яке потонуло під час риболовліФото: рятувальники шукають тіла подружжя, яке потонуло (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, 24 листопада рятувальники виявили тіло третього рибалки з човна, який перекинувся в Миколаївській області. Водолази також витягли затонулий човен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку