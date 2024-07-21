В Житомире не выключали свет по графику, пока в других областях применялись графики, - нардеп

Он пояснил, что энергосистема Украины устроена таким образом, что, когда "Укрэнерго" дает команды на ограничения, они равномерно распределяются между всеми областями Украины для соблюдения принципа справедливости.

"Но теперь представьте себе, если соответствующие диспетчеры облэнерго, то есть региональных компаний, а это самое произошло, начиная с Житомира и других городов, не выполнили эти команды и не ограничили электроснабжение. А в это время в других регионах сидят по 13-15 часов без света", - подчеркнул нардеп.

Кучеренко подчеркнул, что такое поведение – существенное нарушение кодекса энергетической системы.

Ранее Госэнергонадзор провел проверки по соблюдению графиков в разных областях и выявил нарушения в Житомирской области.