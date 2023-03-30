В Житомире и области сегодня могут прогреметь взрывы

"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня в течение дня вы можете слышать взрывы. Не следует волноваться - продолжаются плановые работы наших специальных служб", - предупредил он.

Напомним, вчера из-за непогоды в Житомирской области ряд населенных пунктов остался без света.

Кроме того, в регионе продолжаются сетевые ограничения из-за значительных повреждений в результате неоднократных атак врага.

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