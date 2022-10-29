RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Житомире сотрудница лицея оправдывала вторжение РФ. Ее задержали

Фото: в Житомире сотрудница лицея оправдывала войну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудница лицея в Житомире оправдывала российскую агрессию и вторжение. Ее задержали и объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, женщина в апреле 2022 года, находясь возле разрушенного российскими оккупантами лицея в Житомире, заявила коллегам, что в уничтожении учебного заведения виновата Украина.

Она пыталась убедить, что украинское руководство спровоцировало россиян начать войну. Женщина осуждала Украину и утверждала, что нужно было принять условия России.

Также предательница оправдывала преступления российской армии в Украине, заявляя, что РФ ведет "освободительную борьбу против националистических движений и действующей власти". При этом она восхваляла российского диктатора Владимира Путина и заявляла, что Крым принадлежит России.

В настоящее время сотрудницу лицея задержали и объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Фото: в Житомире сотрудница лицея оправдывала войну (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и главу отделения банка в Киеве, которые помогали уклонистам бежать за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВойна в УкраинеВойна России против Украиныгосизмена