В Житомире группа мужчин пыталась выбить дверь в квартиру военного: что им грозит

Напомним, недавно в Киеве мужчины с пророссийской позицией напали на волонтерку и жену военного, избив ее. Известно, что это произошло после прощания с боевым медиком Ириной Цыбух.

Также в Киеве произошел инцидент с избиением военной осенью прошлого года. Его избили в отделении полиции.

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