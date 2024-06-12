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В Житомире группа мужчин пыталась выбить дверь в квартиру военного: что им грозит

Фото: трое мужчин пытались выбить дверь в квартиру военного в Житомире (facebook com NGUmainpage)
Автор: Ярослава Борзова

В Житомире в квартиру, где проживает семья военнослужащего, пытались проникнуть трое незнакомых мужчин. Они вошли в подъезд и пытались выбить дверь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении согласно записи домовой видеокамеры, трое мужчин беспрепятственно набрали код входной двери подъезда, вошли в дом и поднялись на соответствующий этаж.

"Злоумышленники не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в квартиру", - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время идет установление лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении семьи военнослужащего.

"Санкция указанной статьи предусматривает наказание, в частности, ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет", - говорится в сообщении.

Фото: трое мужчин, пытавшихся проникнуть в квартиру военнослужащего (zhit.gp.gov)

Напомним, недавно в Киеве мужчины с пророссийской позицией напали на волонтерку и жену военного, избив ее. Известно, что это произошло после прощания с боевым медиком Ириной Цыбух.

Также в Киеве произошел инцидент с избиением военной осенью прошлого года. Его избили в отделении полиции.

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ЖитомирПрокуратураХулиганы