"Житомиргаз" уклав більше 2 тисяч договорів на обслуговування газових мереж

"Юридичні споживачі АТ "Житомиргаз" усвідомлюють необхідність систематичного обслуговування газових мереж, що в свою чергу гарантує безпечне користування природним газом. Протилежна ситуація з власниками житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, лише найвідповідальніші представники ОСББ та керуючих компаній у 2020 році уклали договори з АТ "Житомиргаз" на технічне обслуговування газових мереж.

"Житомиргаз – надійний партнер у наданні послуг. Споживачі, які усвідомлюють складність комплексного обслуговування газової системи, в умовах ринку, обирають наших фахівців, які щохвилини готові ліквідувати можливі аварійні ситуації та виконати ремонтні роботи будь-якого рівня складності. Вартість робіт для кожного клієнта розраховується індивідуально, залежно від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу, кількості та періоду обслуговування" - зауважує технічний директор компанії Сергій Колесник.

Фахівці АТ "Житомиргаз" звертають увагу на те, що відсутність періодичного технічного обслуговування стану газових мереж у багатоповерхівках, призводить до їх аварійності. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять вчасно укладати договори на технічне обслуговування.

"Відповідальність за технічне обслуговування систем газопостачання, відповідно до чинного законодавства, покладено на власників, співвласників та орендаторів будівель. З підписанням договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації. Для отримання консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу можуть звертатись до центрів обслуговування клієнтів АТ "Житомиргаз" за місцем проживання або телефонувати у контакт-центр: (0412) 55 80 04", - йдеться у повідомленні.