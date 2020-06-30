"Житомиргаз Збут" просить Міненерго не допустити зриву постачань газу населенню

ТОВ "Житомиргаз Збут" звернулося в Міністерство енергетики України з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення зривів поставок природного газу мешканцям Житомирської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що 1 липня 2020 року згідно з Постановою Кабінету Міністрів №867 від 19.10.2018 закінчується період дії спеціальних зобов'язань з постачання природного газу населенню за регульованими цінами. Протягом дії ПСО НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний був формувати ресурс газу для забезпечення потреб населення.

"Питання формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення після 1 липня 2020 поки залишається не вирішеним. Уряд досі не встановило чітких і прозорих механізмів, за допомогою яких постачальники природного газу для населення зможуть мати рівний доступ на ринкових умовах до ресурсу АТ "Укргазвидобування". На нашу думку, потреби населення необхідно покрити за рахунок ресурсу, що видобувається АТ "Укргазвидобування" і цей ресурс є достатнім для забезпечення даної категорії споживачів. Зокрема, обсяг споживання газу побутовими споживачами складає в рік 8 млрд куб. м, а обсяг видобутку газу АТ "Укргазвидобування" 14,9 млрд куб. м", - йдеться в повідомленні.

З метою забезпечення безперервного газопостачання для найбільш вразливої категорії споживачів - населення та недопущення кризової ситуації на ринку природного газу ТОВ Житомиргаз Збут" звернулося до найбільшою газодобувної компанії країни АТ "Укргазвидобування" з пропозицією укласти договір купівлі-продажу природного газу на період липень 2020 - березень 2021 року.

"З початку 2020 року ціна природного газу знизився більше ніж удвічі, та низький рівень цін на газ був однією з передумов відкриття ринку та впровадження ринкових цін для населення. На тлі пандемії COVID-19, спаду промислового виробництва і в цілому рівня споживання енергоресурсів у країні очікувалося, що ціна на природний газ не буде підвищуватися в найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

З цієї причини в компанії стурбовані тим, що НАК "Нафтогаз України" вийшов на ринок із пропозицією для комерційних споживачів купувати природний газ в липні за ціною, значно вище, ніж вона була в червні.

Зі свого боку, компанія бере на себе зобов'язання і надалі сумлінно працювати зі своїми клієнтами, надаючи якісні послуги.