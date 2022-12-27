"Житомиргаз": несмотря на войну, мы выполнили все запланированное в 2022 году

Восстановление газоснабжения после обстрелов, обновление и ремонт технического оборудования, замена километров газопровода и тысячи километров обследованного: каким был год для газовиков и потребителей газа в Житомирской области.

Война внесла коррективы в планы компании, добавив работы, вместе с тем газовщикам удалось выполнить подготовку к отопительному сезону ранее запланированного времени, а распределение газа было стабильным и безопасным для всех категорий потребителей.

Так, работниками компании было заменено почти 3 км старого газопровода на новый, установлены 58 газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШГРП). Данное газорегулирующее оборудование снижает давление газа в сети для безопасной подачи и использования потребителями. Важно, что данные ШГРП изготовлены на украинских заводах RGC-продакшн. В целом, отечественное производство и заблаговременно налаженное сотрудничество с европейскими партнерами помогли даже во время войны выполнить запланированные работы. Новое газораспределительное оборудование, уже работающее в регионе, существенно повышает надежность распределения газа и уровень безопасности газопотребления энергоресурса всеми категориями потребителей.

"В последние три года компания АО "Житомиргаз" заменила большую долю изношенного и устаревшего оборудования, некоторые образцы отслужили более 30 лет. Новые ШГРП уже обеспечивают стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа десяткам тысяч клиентов компании на Житомирщине. Газорегуляторные пункты оборудованы современной итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение понижает и поддерживает стабильное давление газа в сети, независимо от объемов потребления", – рассказывает директор технический Сергей Колесник.

Еще одной из важных задач Оператора ГРМ является учет потребления природного газа. Чтобы его обеспечить на средства компании было заменено более 10 тыс. бытовых счетчиков и поверено почти 35 тыс.

Львиная доля работ приходится на межотопительный период, ведь очень важно было качественно подготовить сети региона к новому отопительному сезону, тем более в условиях регулярных обстрелов объектов критической инфраструктуры. Также в этом году специалисты АО "Житомиргаз" продлили редизайн газовой системы региона, выводили избыточные мощности без остановки газоснабжения, используя систему "Раветти". В то время когда проводились работы – потребители продолжали пользоваться газом.

Своевременное выявление даже малейших утечек предупреждает аварийные ситуации и уменьшает потери природного газа. В 2022 году мобильная лаборатория обследовала 3472 км сетей в Житомирской области, также специалисты работали в Ровенской и Черниговской областях, обследовали более 800 км. В общей сложности газовики проверили около 4,3 тыс. км наземных, надземных и подземных газопроводов. Для защиты сетей от коррозии было модернизировано 30 объектов и установлено 8 новых станций катодной защиты.

Кроме плановой работы газовщики возобновляли газоснабжение после оккупации на севере региона, а также в Киевской области. В ходе активной фазы обстрелов Житомирского региона усиленно работали специалисты аварийно-диспетчерской службы и работники ремонтно-восстановительных бригад.

В непростых сегодняшних реалиях компания и ее две тысячи работников продолжают работать, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков Житомирщины. В планах на будущий, 2023 год – заменить 2 км старого газопровода новым, 87 газорегуляторных пунктов и газорегуляторные пункты шкафного типа, 620 ед. КБРТ, чтобы газораспределение оставалось стабильным и безопасным. Также компания планирует заменить более 8 тыс. бытовых счетчиков газа.