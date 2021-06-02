"Житомиргаз" повністю виконав умови анбандлінгу

АТ "Житомиргаз" вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ "Житомиргаз Збут". Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно Директиви 2009/73/ЄС.
Про це повідомляє прес-служба "Житомиргазу".
Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.
"Вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності - є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ "Житомиргаз" провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС".
У прес-службі зазначили, що компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:
Також за словами прес-служби, у повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України "Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.
"Усі проведені дії з анбандлінгу АТ "Житомиргаз", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства - у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%", - йдеться у повідомленні.