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"Житомиргаз" напомнил за что отвечает Оператор ГРМ, а за что поставщик газа

Фото: газовый вентиль (УНИАН)
 

Сегодня на рынке природного газа за поставку и доставку голубого топлива отвечают разные компании. С 2020 года по требованиям Закона Украины "О рынке природного газа" потребители газа получают два отдельных счета: один за потребленный газ, второй – за услугу по его распределению.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз".

Потребители газа часто путают обязанности и личные счета двух компаний: газораспределительного предприятия и поставщика. Поэтому АО "Житомиргаз", работающее под брендом Региональной газовой компании (РГК), напоминает, кому необходимо передавать показания счетчика и платить за доставку газа, а с какой компанией рассчитываться за потребленный газ.

АО "Житомиргаз" является оператором газораспределительных сетей и занимается распределением (доставкой) голубого топлива на территории лицензированной деятельности (Житомирская область, кроме г. Коростышев и Коростышевского района). Номер лицевого счета потребителей в газораспределительной компании начинается с 0400 и состоит из десяти цифр, а у поставщика - с девяти.

Оператор ГРМ обеспечивает доставку голубого топлива для около 366 тыс. потребителей Житомирской области. В список работ специалистов газораспределительной компании входит:

  • ликвидация и локализация аварийных ситуаций области;
  • обеспечение функционирования по всей области 24/7 аварийной службы 104;
  • обслуживание счетчиков газа;
  • выполнение ремонта и замены газовых сетей;
  • обслуживание газовых сетей и устройств;

В то же время, поставщик только продает газ и выставляет счета за потребление.

Газовики Житомирской области благодарят всех клиентов, которые вовремя ежемесячно платят за распределение голубого топлива. Также обращаются с просьбой к тем, кто еще не оплатил услугу распределения – рассчитаться до 20 числа текущего месяца.

"За эти средства финансируется приобретение материалов, оборудование для качественного и быстрого обслуживания системы газоснабжения региона, оплачивается труд газовиков и налоги в бюджеты разных уровней. Все службы компании 24/7 в усиленном режиме продолжают стоять на страже энергетической безопасности области, чтобы все потребители Житомирщины имели в своих домах тепло и уют", - отмечают в управлении внешних коммуникаций компании.

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