В Житомирі перекинулася цистерна з газом і перекрила дорогу

Сьогодні, 26 грудня, в Житомирі перекинулася цистерна з скрапленим газом. В результаті удару з неї стравлюється газ, мешканців довколишніх будинків евакуювали.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління ДСНС.

Повідомляється, що інцидент стався о 13:58 на вулиці Чуднівська після того, як цистерна врізалася в стовп.

"Водій газовоза не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою і перекинувся на бік. Жертв та постраждалих немає. Цистерна пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 кубометрів)", - йдеться в повідомленні.

Поліція перекрила рух і евакуювала 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучили 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові машина після ДТП влетіла у зупинку громадського транспорту, в результаті аварії є потерпілий.

Також повідомлялося, що під Полтавою при пожежі у вагоні загинули дві людини. Вагон перебував на ремонті в селі Копили Полтавського району на території філії "Укрзалізниці".