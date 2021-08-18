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У Житомирі побили головного редактора однієї з газет: відкрито кримінальну справу

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Житомир, Середа 18 серпня 2021 20:37
У Житомирі побили головного редактора однієї з газет: відкрито кримінальну справу Фото: у Житомирі побили журналіста - поліція порушила кримінальну справу (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Житомирі в ніч на 15 серпня група невідомих побила головного редактора однієї з місцевих газет. Журналіст звернувся в поліцію. Порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Під час допиту головний редактор розповів про обставини інциденту. Він також вказав, що не пов'язує подію зі своєю журналісткою діяльністю.

За фактом нападу на журналіста відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) КК України. При отриманні нових даних про подію можливо його перекваліфікація.

Правоохоронці встановлюють обставини нападу на журналіста та причетних до нього осіб.

Житомирська газета "20 хвилин Житомир" повідомила, що нападу піддався її головний редактор Олександр Васильківський.

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