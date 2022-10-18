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Житомир частично восстановил электроснабжение после утреннего удара

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Житомир, Вторник 18 октября 2022 20:31
Житомир частично восстановил электроснабжение после утреннего удара Фото: мэр Житомира Сергей Сухомлин (facebook com wnisef)
Автор: Илона Свиридова

После российского удара утром 18 октября в Житомире частично восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Сергея Сухомлина.

"Часть города уже со светом. Восстановительные работы продолжаются. Электрики будут работать и ночью. Относимся с пониманием. РЭМ и облэнерго делают все от них зависящее", - отметил он.

В то же время с электротранспортом все гораздо сложнее, поскольку запуск подстанций даст большую нагрузку на сеть. Окончательное решение будет приниматься ночью, но не следует рассчитывает на то, что транспорт заработает уже утром. В городе выведут на маршруты больше коммунальных автобусов.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Житомир, было зафиксировано два прилета. В результате пострадали два человека, а город был обесточен.

Всего в Житомирской области пропал свет в 11 населенных пунктах.

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