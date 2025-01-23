Житний рынок отдадут в аренду для сохранения внешнего вида и функции рынка, - КГГА

"Оживленная дискуссия о судьбе Житнего рынка продолжается. Объект действительно важен для общества. На открытом заседании рабочей группы, куда входили активисты, члены общественного совета, народные депутаты, представители коммунальных служб и департаментов, большинством голосов приняли решение предложить Киевскому городскому совету проект решения о долгосрочной аренде Житнего с главными двумя условиями: сохранение внешнего вида и функции рынка. И на прозрачном конкурсе определим, кто это будет", - сообщил Валентин Мондриевский.

Он отметил, что в центре такой позиции - защита интересов столичной общины и сохранение исторических объектов города. Согласно решению Киевсовета от 26 июня 2003 года, Житний рынок не подлежит приватизации. А предоставить разрешение на его приватизацию - рискованно. Ведь через 5 лет после аукциона закон позволяет менять целевое назначение здания, что грозит его превращению в коммерческий или развлекательный объект, отметил заместитель председателя КГГА.

"Самый оптимальный вариант на данный момент - это аренда с четкими условиями, которые обеспечат сохранение рынка с его исторической функцией, проведение капитального ремонта, сохранение рабочих мест, гарантированные поступления в городской бюджет. Такой подход позволит развивать Житний рынок как уникальное пространство с многолетней историей, которое служит интересам общества", - констатировал Валентин Мондриевский.

Ранее сообщалось, что аукцион на право аренды Житнего рынка должен был состояться 25 марта 2024 года, однако городские власти отменили его, чтобы вместе с общественностью наработать условия конкурса, которые бы обеспечили сохранение рынка.