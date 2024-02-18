Жилищная субсидия для ВПЛ: как получить и какие нужно документы

В условиях войны и роста цен на энергоресурсы государство принимает меры, чтобы помочь гражданам платить за жилищно-коммунальные услуги. Одним из ключевых инструментов такой помощи является жилищная субсидия, спрос на которую значительно вырос после 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.
Особого внимания требуют внутренне перемещенные лица, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие регионы. Для них жилищная субсидия становится спасательным кругом, позволяющим им адаптироваться к новым условиям жизни.
Получить субсидию может любая семья, чьи расходы на ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Если сумма ваших платежек за жилищно-коммунальные услуги (в пределах социальных норм) выше этого предела, вы можете рассчитывать на помощь от государства.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на ЖКУ возьмет на себя государство.
Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через портал "Дія" или в ближайшем управлении социальной защиты населения.
Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг внутренне перемещенные лица могут обратиться в:
Оформить субсидию можно онлайн с помощью:
Для получения субсидии требуются:
Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или через "Дію".
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