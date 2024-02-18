Жилищная субсидия для ВПЛ: как получить и какие нужно документы

Особого внимания требуют внутренне перемещенные лица, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие регионы. Для них жилищная субсидия становится спасательным кругом, позволяющим им адаптироваться к новым условиям жизни.

Получить субсидию может любая семья, чьи расходы на ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Если сумма ваших платежек за жилищно-коммунальные услуги (в пределах социальных норм) выше этого предела, вы можете рассчитывать на помощь от государства.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на ЖКУ возьмет на себя государство.

Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через портал "Дія" или в ближайшем управлении социальной защиты населения.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг внутренне перемещенные лица могут обратиться в:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг;

уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Оформить субсидию можно онлайн с помощью:

портала "Дія"; ( https://diia.gov.ua/ )

вебпортала электронных услуг ПФУ; ( https://portal.pfu.gov.ua/ )

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

Заявление на назначение субсидии.

Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или через "Дію".