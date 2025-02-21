Жилищная политика и государственные институты. Какие проекты по восстановлению в фокусе громад

Актуальность последнего документа обусловлена в частности необходимостью реализовать меры, утвержденные в ПКВ, - это залог качественного восстановления.

К такому выводу пришли участники тренингового семинара "Восстановление и развитие громад: успешные практики и обмен опытом", проведенного Комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с Всеукраинской ассоциацией громад.

"Качественно разработанная ПСВ является основой для градостроительной документации, других планировочных документов, в частности стратегий развития. Это своего рода входные данные для создания более стратегических документов. Поэтому, создавая ПСВ общины не только планируют свое восстановление, а и дальнейшее развитие", - отметила Шуляк.

Она добавила, что несколько десятков украинских территориальных общин сейчас уже осуществляют разработку планов пространственного развития, впрочем некоторые из них этот процесс уже завершили несмотря на то, что план пространственного развития, который сочетает градостроительную и землеустроительную документацию - документ достаточно сложный. Соответственно, его подготовка требует детального анализа всех аспектов жизнедеятельности громады.

Во время мероприятия собственным опытом создания программы комплексного восстановления и комплексным планом пространственного развития поделилась в частности поселковый голова Межевской территориальной громады Днепропетровской области Владимир Зражевский, а также поселковый голова Песочинской громады Харьковской области Олег Чернобай.

По словам Зражевского, благодаря созданию программы комплексного восстановления громада смогла сформировать конкретное видение того, как она должна развиваться - до сих пор такого видения не существовало. Документ громада разрабатывала год, причем в начале этого пути общественность вообще не очень четко понимала для чего - тему и цели ПКВ.

"Но среди украинских территориальных общин мы были одними из первых, кто начал это делать и, собственно, на тот момент еще даже не было методички как это правильно делать. Поэтому сейчас наш опыт может пригодиться тем громадам, которые сейчас в начале этого пути, или даже на этапе размышлений, нужно ли это делать. Наш опыт - опыт прифронтовой громады, показывает, какие преимущества имеет наличие программы комплексного восстановления, поскольку невозможно качественно управлять тем, чего ты не знаешь", - пояснил Зражевский.

Он привел пример - в процессе создания ПКВ громада получила более четкое понимание относительно залежей на ее территории титаново-циркониевых руд и каменного угля. До этого местные власти знали, что такие запасы на ее территории есть, но благодаря созданию ПКВ получили документальное подтверждение этого, что дает возможность оценить это с точки зрения инвестиционной привлекательности.

При этом, Зражевский отметил - поскольку громада еще с 2014 года находится вблизи линии боевого столкновения, у местной власти было четкое понимание, что развитие громады будет специфическим по сравнению с более "мирными" регионами Украины. В то же время, именно это обусловило и актуальность разработки ПСВ.

В итоге в ПКВ громады вошли 74 проекта, которые охватывают сферу восстановления жилого фонда, социальной инфраструктуры, объектов ЖКХ, энергетической и дорожно-транспортной инфраструктуры, защиты окружающей среды, развития местной и региональной экономики.

"Мы понимали, что проекты по восстановлению будут финансироваться за государственные, собственные и донорские средства, поэтому они так или иначе будут ограниченными, поэтому мы отобрали только те проекты, которые потенциально дадут толчок для развития территории громады и ей самой. Все из них мы оцифровали и сделали визуализацию на картографической основе - это дает возможность инвестору четко видеть, у какого проекта какое будущее, а затем и перспективы его инвестиций. Собственно, именно поэтому мы и начали некоторые проекты выполнять за свой счет - для понимания инвесторов, что наши проекты реальные, неотложные и перспективные", - пояснил председатель Межевской громады.

Отобранные в процессе создания ПКВ проекты, добавил он, загрузили на платформу DREAM - чтобы была возможность привлекать средства на их реализацию. В то же время, отмечает Зражевский, на платформе недостаточно учтены возможности громад и сами громады, которые уже разработают или разработали ПКВ. DREAM, убежден он, должен учесть те проекты, которые сформированы на основании ПСВ - пока такого нет.

Относительно характера выбранных громадой проектов восстановления Зражевский отметил важность тех, которые сосредоточены, в частности, на жилищной политике и функционировании государственных институтов. Что касается первого пункта, то его актуальность обусловлена тем, что за счет внутренне перемещенных лиц население громады увеличилось на 36%. Важность второго обусловлена тем, что те или иные государственные учреждения перемещаются из громады, что является минусом для инвестора.

"Речь идет о комплексе услуг на уровне государства - ГНС, национальный архив, медицинские учреждения. Они перемещаются в административные центры, а сельские территории остаются без этой услуги. Это означает потерять интерес инвестора к ее функционированию. А восстановление возможно тогда, когда гражданин - житель общины, сможет получать этот комплекс услуг", - объясняет Владимир Зражевский.

Он также сообщил, что несмотря на размещение громады на прифронтовых территориях местные власти уже начали создавать комплексный план пространственного развития, поскольку для реализации тех мероприятий, которые запланированы в ПКВ, нужны изменения на уровне градостроительной документации.

"Для таких общин как наша план пространственного развития не менее актуален, чем программа комплексного восстановления. С одной стороны, речь идет об одних и тех же исходных данных, которые дают возможность громаде увидеть свой потенциал. Но взять к примеру данные о наличии у нас титаново-циркониевых руд - мы увидели, где и как они размещены географически. В то же время, без ППР мы не сможем определить функциональные зоны для их разработки, то есть, не сможем пойти дальше с этими данными. ПСВ этого не решает, а ППР - да. Поэтому, несмотря на то, что мы прифронтовая громада, мы должны завершить ППР, чтобы двигаться дальше", - резюмировал Зражевский.