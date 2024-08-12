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Жилье, собственное дело, образование: в Украине появится ряд госпрограмм для молодежи до 25 лет

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине появится еще больше государственных программ, которые будут работать в интересах молодежи. Они будут касаться образования, жилья и собственного дела.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Украинском молодежном форуме.

Жилье

По словам Зеленского, осенью в Украине начнут действовать изменения в программу "еселя". В частности, для украинцев младше 25 лет будет предусмотрено уменьшение первого взноса до 10%.

"Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей и стражей порядка и 7% годовых для других категорий", - заявил президент.

Собственное дело

Также в сентябре появится новая программа грантов – 150 тысяч гривен на начало или развитие собственного дела. Детали по этой программе будут представлены впоследствии Кабинетом министров.

Образование

Зеленский рассказал, что вскоре заработают образовательные гранты, в частности, программа поддержки абитуриентов.

"Постепенно правительство будет увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей, украинской, молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше. Будьте с Украиной, будьте в Украине, и пусть Украина всегда побеждает", – подытожил Зеленский.

Программа компенсации ставки кредита за счет госбюджета

В октябре прошлого года в Украине начала работать программа "еселя".

Кредит за бюджетные средства можно получить на льготных условиях: для военных, учителей, медиков и ученых ставка – 3% годовых, для других категорий – 7%.

Также Кабмин решил продлить государственную программу обеспечения молодежи жильем до 2026 года. Благодаря ей сотни молодых украинских семей получат возможность получить льготные кредиты на собственное жилье.

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Владимир Зеленский