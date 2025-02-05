Жилье для военных. Кто имеет право на компенсацию за аренду или покупку

Кто из военных имеет право на компенсацию расходов на аренду или покупку жилья

Эксперт рассказала, что право на обеспечение жильем имеют все украинские военнослужащие - независимо от того, являются ли они мобилизованными или контрактниками.

Так, по смыслу закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановления Кабинета министров Украины №450 от 26 июня 2013 года, речь идет о предоставлении военнослужащим:

служебного жилья;

возможности аренды или приобретения квартиры;

права на получение компенсации за аренду жилья.

"Это позволяет военным обеспечить себе условия для проживания, независимо от их места службы, и поддерживает их социальную стабильность и благосостояние", - объяснила Тернавская.

Она подчеркнула, что все аспекты относительно компенсаций и жилищного обеспечения военных определяют предписания статьи 12 указанного закона.

"Согласно пункту 1 этой статьи военнослужащие срочной военной службы и военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации на особый период, или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, размещаются в казармах или на кораблях - в зависимости от места прохождения службы", - сообщила юрист.

Если же у мобилизованных военнослужащих есть семьи, им должны предоставляться служебные помещения.

"Если таких помещений нет, для военных с семьей должны быть построены специальные казармы или предоставляются места в семейных общежитиях", - отметила специалист.

В случае, когда невозможно обеспечить таких военных и их семьи указанным жильем, воинская часть обязана арендовать для них жилое помещение. Или же - по их желанию - выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) такого помещения.

"В указанном пункте также определено, что жилые помещения для постоянного проживания (или по желанию денежную компенсацию для получения жилого помещения) получают военнослужащие, имеющие выслугу на военной службе 20 лет и более и члены их семей", - отметила юрист.

Кроме того, курсантам высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений (которые имеют семьи) предоставляется жилая площадь в семейных общежитиях.

"В случае отсутствия таких общежитий, им выплачивается по месту прохождения военной службы денежная компенсация за поднаем (наем) жилого помещения", - пояснила Тернавская.

По ее словам, дополнительно в статье 12 указано, что право на компенсацию расходов на аренду или право на получение квартиры для временного проживания имеют: