Жилье от государства для героев: сколько военнослужащих уже получили недвижимость

С декабря 2023 года военнослужащим, которым присвоен статус "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" и Богдана Хмельницкого, начали предоставлять бесплатное жилье - по состоянию на сегодняшний день уже выдано около 100 жилищных сертификатов.

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

В настоящее время такое звание имеют более 600 военнослужащих и согласно соответствующему Указу жилье будет предоставляться им независимо от того, находятся ли они в квартирной очереди.

Правда, определенная очередность все же будет, а единственный алгоритм предоставления такого жилья все еще отсутствует - предварительная наработка только на стадии обсуждения,

По ее словам, выдавать первые сертификаты на жилье военнослужащим, которым присвоено звание "Герой Украины" или их семьям в случае гибели, начали в декабре 2023 года. На сегодня выдано около 100 таких сертификатов, при том, что с начала полномасштабного вторжения такое звание получили по меньшей мере 360 человек.

"В частности, такое жилье получили 44 военнослужащих или членов их семей, которые проходят службу в Национальной гвардии Украины. В Государственной пограничной службе жилье выдано 15 "Героям Украины". Кроме этого, жилье предоставили двум "Героям" из ГСЧС, а также одному лицу из Национальной полиции Украины", – отметила Шуляк.

По ее словам, согласно действующему законодательству лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, могут претендовать на первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государственного, в том числе ведомственного, и общественного жилищного фонда. К этой категории относятся те, кто принимал непосредственное участие в защите территориальной целостности и суверенитета Украины и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда", награжден Орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, "За мужество трех степеней, Княгини Ольги трех степеней.

При этом, отметила она, согласно Указу Президента №596/2024, граждане, которым присвоено звание "Герой Украины", могут получить жилье независимо от того, находятся ли они на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, то есть в квартирной очереди . Это существенное изменение, поскольку раньше такие граждане должны были ждать своей очереди получения жилья, пояснила Шуляк.

"Справедливо, чтобы все они получили жилищные сертификаты вне очереди. Напомню, что Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти квартиры будут предоставляться не когда-нибудь, а сейчас", - добавила парламентарий.

В то же время, подчеркнула она, определенная очередь все же будет. Речь идет об очередности, которая определяется датой присвоения звания "Героя Украины". Если нескольким лицам присвоено звание Героя Украины одной датой, при предоставлении жилья очередность будет определяться номером Указа о присвоении звания "Героя Украины".

Обеспечение жильем возложено на орган, в котором лицо проходит или проходило службу. Но единого алгоритма предоставления жилья пока не разработали. Его предварительные наработки осуществили в Министерстве внутренних дел. Впрочем, на сегодняшний день алгоритм на стадии согласования с ключевыми стейкхолдерами, после чего он будет направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.