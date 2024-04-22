Жилье в Германии: какие права и обязанности имеют арендаторы

Украинские беженцы в Германии часто живут в съемном жилье, за которое платят самостоятельно или с помощью центра занятости. Арендатор имеет определенные права – в частности на снижение платы, пока хозяин устраняет неисправности.

Что украинцам следует знать о своих правах и обязанностях при аренде жилья в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de .

Кто отвечает за неисправности в квартире

Человек, арендующий квартиру, должен поддерживать жилье в состоянии, указанном в договоре. В то же время, если возникают неисправности или повреждения не по вине квартиранта, за их устранение несет ответственность арендодатель.

Бывают такие распространенные неисправности: проблемы с отоплением, негерметичные окна, не закрывающиеся двери, плесень или засоренные стоки.

Нередко по поводу плесени в помещениях возникают споры, кто отвечает за ее появление. Арендодатель может утверждать, что арендатор не проветривает помещение. Поэтому квартиранту нужно доказать, что плесень возникла по другой причине.

Между тем, если собственник не сразу устранит материальные дефекты, арендатор имеет право на снижение арендной платы.

Фото: Аренда жилья (unsplash.com/steven-ungermann)

Как получить скидку на оплату жилья

Если квартирант замечает дефект, следует сразу уведомить о нем арендодателя. Арендатор имеет право просить о снижении арендной платы на период, пока дефект не будет устранен. В то же время, арендодатель не обязан снижать арендную плату.

Сумма, на которую может быть уменьшена арендная плата, всегда зависит от конкретного случая. К примеру, если самую большую комнату в квартире нельзя использовать в течение месяца, квартирант может просить снизить арендную плату примерно на 30%.

Когда владелец может расторгнуть договор без предупреждения

Арендодатель может расторгнуть договор без предупреждения только при условии, что имеет для этого уважительные причины – например, если существует большая задолженность по арендной плате или если были другие серьезные нарушения договора.

Если квартирант не выезжает, несмотря на действительное уведомление о выселении, его могут выселить по решению суда или по истечении его срока, что обычно составляет три недели.

Также арендодатель может легко расторгнуть договор об аренде, если ему необходимо жилье для себя или близких родственников (дети, внуки, родители). Однако владелец квартиры должен четко объяснить, почему он хочет расторгнуть договор и какие его личные цели. Если между арендатором и арендодателем возникает спор, дело рассматривается в суде.

Фото: Содержание домашних животных необходимо согласовывать с владельцем квартиры (unsplash.com/roberto-nickson)

Право арендатора на визиты гостей и приватность

Одними из основных прав арендаторов есть право на посещение гостей. Закон о месте проживания в основном означает не что иное, как то, что арендатор владеет собственными четырьмя стенами. После заключения договора и получения ключей владелец не имеет права заходить в квартиру без согласия жильца. Кроме того, арендодатель обязан передать квартиранту все ключи от квартиры.

Однако владелец имеет право осматривать квартиру раз в 1-2 года с согласия квартиранта и в указанное время. Согласно праву на посещение, арендаторы могут принимать гостей в съемной квартире в любое время при условии, что не нарушаются правила дома.

Какие домашние животные можно держать без согласования с владельцем

Если в договоре об аренде не указаны правила содержания домашних животных, то обычно разрешается заводить малых животных – рыбок или хомяков.

С собаками и кошками арендодатель может сам решить, разрешит ли он держать квартиранту домашних животных.

Как вернуть депозит за квартиру

Залог за жилье – еще одна немаловажная часть договора об аренде. Арендатор имеет право получить эти средства обратно, если не повредил имущество собственника.

Если человек, снимающий жилье, хочет расторгнуть договор об аренде и переехать в другое место, у владельца обычно есть от 3 до 6 месяцев на возврат залога.

Условием является расторжение договора об аренде, возврат квартиры в надлежащем состоянии согласно условиям в договоре и отсутствие задолженности по арендной плате или эксплуатационным сборам.