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Жилье дорожает: в трех регионах Украины стоимость аренды превысила 10 тысяч гривен

Украина, Четверг 13 марта 2025 11:29
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Жилье дорожает: в трех регионах Украины стоимость аренды превысила 10 тысяч гривен Фото: на западе Украины стоимость аренды 1-комнантной квартиры превысила 10 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2025 года составила 7 326 гривен. С начала года цены выросли на 1,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 769 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость выросла на 1,7% до 10 626 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,5% до 10 234 гривен.

В Киеве аренда подрожала на 1,5% до 9 777 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 623 гривны) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Жилье дорожает: в трех регионах Украины стоимость аренды превысила 10 тысяч гривен

Ситуация на рынке

По данным НБУ, в последние полгода аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.

Как заявили в НБУ, в декабре 2024 года, ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на таких условиях, как раньше.

Цены на жилье

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12,0%.

За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен.

В 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

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Государственная служба статистики Жилье
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