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Жителям России грозит до 15 лет тюрьмы за критику наемников "Вагнера"

Фото: Путин запретил жителям России неуважительные высказывания в адрес зеков "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за дискредитацию "добровольческих" групп, воюющих против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт законодательства РФ.

После начала войны на территории РФ ужесточили репрессивные нормы, установив, что "дискредитация" армии может быть наказана лишением свободы на срок до пяти лет, а распространение "заведомо ложной информации" о ней - до 15 лет лишения свободы.

Теперь нормы помимо военных и Росгвардии будут распространяться на "добровольческие формирования, организации или лица", которые оказывают "содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ".

Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин предложил расширить меры цензуры, введенные Россией после того, как Москва вторглась в Украину.

В январе Пригожин обратился к парламенту с просьбой запретить негативные сообщения в СМИ о его людях путем внесения поправок в Уголовный кодекс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин быстро заявил, что эту идею он поддержал, а на прошлой неделе парламент принял закон.

По данным правозащитной группы "ОВД-Инфо", российские прокуроры уже возбудили более 5800 дел против людей за дискредитацию вооруженных сил, а власти также использовали законы о борьбе с распространением ложной информации для вынесения длительных тюремных сроков давним критикам Кремля.

Напомним группа "Вагнер" признана террористической во многих странах мира, а против ее основателя Евгения Пригожина введены санкции в США и ЕС.

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