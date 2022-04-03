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Жителя Слов'янська заарештували за публікацію позицій ЗСУ в Telegram

Збройні Сили України (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

Чоловік позначив на Google-карті місцезнаходження підрозділів ЗСУ та поширив зображення із зазначеною локацією Telegram. Підозрюваний також додав інформацію про маршрут пересування військовослужбовців, якої не було у відкритому доступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру жителю м.Слов'янська у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до восьми років.

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