Жителя Донецкой области осудили на пять лет тюрьмы за поддержку Путина

В тексте приговора отмечается, что в апреле прошлого года мужчина распространял публикации, оправдывающие вооруженную агрессию РФ, в том числе представляя войну в Украине как внутренний гражданский конфликт, переводя вину на украинцев.

Например, мужчина репостил видеосюжет российского СМИ с нарезками видео из оккупированных городов Украины и сообщением, что в эти населенные пункты возвращается нормальная жизнь "после освобождения их от нацистов".

Также обвиняемый распространил публикацию с изображением президента России Владимира Путина и карты Украины с отмеченными оккупированными областями. Над фото был текст на русском языке, и речь шла о Путине как великом стратеге и политическом деятеле.

В прошлом году суд первой инстанции назначил ему 5 лет лишения свободы, уволив с испытательным сроком 3 года. Прокурор не согласился и обжаловал этот приговор. Днепровский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и назначил реальное тюремное наказание за оправдание российской вооруженной агрессии и глорификацию оккупантов. Мужчина проведет 5 следующих лет в тюрьме.