Жительница Донецкой области работала судьей у оккупантов. Ей объявлено подозрение в госизмене

По данным следствия, в августе 2022 года дончанка, имея пророссийские взгляды и желания наживы, согласилась работать на оккупантов. Она заняла псевдодолжность судьи "Кировского межрайонного суда г. Донецка".

Женщина незаконно осуждает граждан Украины в соответствии с ничтожным законодательством так называемой республики. Таким образом она осуществляет правосудие от имени и в интересах Российской Федерации.

"Согласно украинскому законодательству максимально женщине грозит 15 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 15 лет и конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится в розыске и в отношении нее следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Херсоне правоохранители задержали коллаборанта, который в прошлом году помогал России проводить "референдум".

Между тем жителя Закарпатской области приговорили к четырем годам при содействии бегства военнообязанных за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.