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Жителей Житомирской и Запорожской областей предупредили о взрывах

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Житомир, Суббота 07 января 2023 12:52
Жителей Житомирской и Запорожской областей предупредили о взрывах Фото: жителей Житомирской и Запорожской областей предупреждают о плановых работах (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жители двух областей сегодня могут слышать взрывы, связанные с плановыми работами. Речь идет о Житомирской и Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня могут быть слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы", - говорится в сообщении.

Также о взрывах, связанных с работой саперов, предупреждает полиция Запорожской области. Специалисты будут уничтожать боеприпасы сегодня в период с 12:30 до 13:00 возле села Резедовка Вольнянского района.

Напомним, в Украине была создана карта взрывоопасных территорий, чтобы граждане могли выбрать безопасный маршрут для передвижения.

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Взрыв Житомир Запорожская область полиция
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