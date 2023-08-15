У жителей Николаева сегодня может не быть воды: в чем причина

Во вторник, 15 августа, в Николаеве временно может отсутствовать водоснабжение или подача будет осуществляться с пониженным давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал" .

"Сейчас и ориентировочно до 19 часов, в город подается вода с пониженным давлением. Возможно, в отдельных районах вообще будет отсутствовать. Причина - авария на водопроводной сети", - говорится в сообщении.

В "Николаевводоканале" отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение с достаточным давлением.