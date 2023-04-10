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Жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о резком повышении уровня воды в реках

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 15:48
Жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о резком повышении уровня воды в реках Фото: жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о резком повышении уровня воды в реках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Жителей Киевской и Черниговской областей предупредили о резком росте уровня воды в реках в период 10-13 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ведомства, в реке Десна возможно повышение уровня воды до 20 сантиметров от установленного. В результате этого может произойти затопление поймы, территории ряда сел, обтопление сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области.

"На р. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате сильных дождей прогнозируется пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны. Это будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области.

Поэтому в Черниговской области объявлен оранжевый, II уровень, опасности. А вот в Броварском районе Киевской области – желтый, первый, уровень опасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на этой рабочей неделе ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. При этом ожидаются сильнейшие порывы ветра.

Напомним, 10-11 апреля в Украине возможно сход лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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