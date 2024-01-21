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Жители освобожденных территорий могут получить бесплатную правовую помощь: детали

Архивное фото: Жители освобожденных территорий могут получить бесплатную правовую помощь (facebook com decentralizationua)
Автор: Дмитрий Браславский

После возвращения контроля над временно оккупированными территориями многие граждане могут сталкиваться с вопросами, которые нуждаются в поддержке юристов. Получить бесплатную консультацию можно через систему бесплатной юридической помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Специалисты предоставляют консультации по вопросам:

  • восстановление утраченных документов;
  • фиксации повреждений и подачи заявления на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество;
  • установление фактов, имеющих юридическое значение: рождения, смерти и т.д;
  • обращение в правоохранительные органы по вопросам жестокого
  • обращения, пыток, сексуального насилия в условиях войны;
    других вопросов.

Куда следует обращаться

Чтобы получить устную консультацию, необходимо звонить в контакт-центр системы БПП по телефону: 0 800 213 103. 

Граждане из-за рубежа могут обращаться по телефону: +38 (044) 363-10-41. Также доступны бесплатные звонки с мобильного приложения Telegram по номеру: (067) 721-31-03.

Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и выехать в более безопасные районы.

С 1 ноября в Украине запустили новый механизм назначения выплат. Правда, он коснется не всех. Так, для оформления должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Также переселенцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.

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