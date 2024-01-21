Жители освобожденных территорий могут получить бесплатную правовую помощь: детали

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Выплаты переселенцам в Украине

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и выехать в более безопасные районы.

С 1 ноября в Украине запустили новый механизм назначения выплат. Правда, он коснется не всех. Так, для оформления должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи.

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Также переселенцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.