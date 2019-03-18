Жителі повертаються після стрілянини в мечетях Нової Зеландії

Поліція буде нести службу в посиленому режимі після стрілянини

Школы и предприятия в Крайстчерче вновь открылись после теракта в мечетях Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, жители возвращаются в город.

Комиссар полиции Майк Буш заявил, что полиция будет в работать в усиленном режиме после произошедшей стрельбы.

"Вы увидите очень заметное присутствие полиции на улицах, вокруг ваших предприятий, вокруг ваших школ и даже в воздухе, по всей стране", - сказал Буш.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек.

15 марта вооруженная группа устроила стрельбу в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. В то же время полиция обезвредила несколько самодельных бомб, обнаруженных после теракта в двух мечетях в Крайстчерче.

По делу о теракте в Новой Зеландии полиция задержала троих человек, хотя изначально сообщалось о четверых задержанных и уже предъявила обвинение первому подозреваемому.

По данным полиции, одним из стрелков был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он опубликовал в сети манифест, в котором объяснил свои мотивы расовыми причинами и назвал стрельбу террористической атакой.