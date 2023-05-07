Жители Винницы и области могут слышать взрывы: когда именно
На полигоне в Винницкой области проведут плановые работы. Жители могут слышать взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкую ОВА.
Плановые работы проведут на полигоне в городе Калиновка. Взрывы могут слышать в пятницу, 12 мая.
"Каждую вторую неделю в пятницу в промежутке времени между 12:00 и 13:00 часами на территории специального полигона неподалеку от города Калиновки будут производиться взрывы (плановые работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и ракетно-бомбового удара 24 февраля 2022 года)" , – говорится в сообщении.
Взрывы могут слышать жители Винницы, Винницкого и Хмельницкого районов. Местных просят сохранять спокойствие.
Напомним, ранее в ГСЧС объяснили, какие существуют типы противопехотных мин и чем они опасны.
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