Жители Винницы и области могут слышать взрывы: когда именно

Фото: в Виннице и области могут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)

На полигоне в Винницкой области проведут плановые работы. Жители могут слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкую ОВА.

Плановые работы проведут на полигоне в городе Калиновка. Взрывы могут слышать в пятницу, 12 мая. "Каждую вторую неделю в пятницу в промежутке времени между 12:00 и 13:00 часами на территории специального полигона неподалеку от города Калиновки будут производиться взрывы (плановые работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и ракетно-бомбового удара 24 февраля 2022 года)" , – говорится в сообщении. Взрывы могут слышать жители Винницы, Винницкого и Хмельницкого районов. Местных просят сохранять спокойствие.