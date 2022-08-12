Жителі Сум з самого ранку можуть чути постріли і вибухи: що відбувається

У Сумах з самого ранку 12 серпня можуть бути чутні вибухи і постріли. Жителів просять зберігати спокій, оскільки на території громади проходять навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegra-канал очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.