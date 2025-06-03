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Жители России за войну, но хотят ее окончания, за переговоры, но против прекращения огня

Фото: население России на 80% состоит из сторонников войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство жителей России хотели бы закончить развязанную ими же войну. Но на условиях капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные независимого "Левада-центра".

В мае 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень был зафиксирован в марте 2022 года и в феврале 2025 года. Одновременно с этим, минимальных значений достигла доля опрошенных, которые против войны с Украиной - 13%.

До максимальных значений выросла доля жителей России, которые считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам - 64%. Доля сторонников  продолжения военных достигла минимальных значений за все время наблюдений (28%).

Прошедшие переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле 16 мая поддерживает большинство жителей России - 87%, не поддерживают г 6% опрошенных.

Среди двух предложенных вариантов сценария завершения войны против Украины большинство опрошенных (73%) поддерживают тот, где стороны сначала устраняют "первопричины конфликта" и только после этого договариваются о прекращении огня, 18% респондентов придерживаются обратной точки зрения - сначала перемирие и прекращение огня, а только после этого решение остальных вопросов.

По мнению респондентов, в том, что никак не удается договориться о прекращении развязанной Россией войны, в первую очередь, виноваты Украина и европейские страны - по 36%. Считают, что виновны США - 14%, российская сторона - 3%.

Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 28 мая 2025 года среди 1613 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

По данным февральского опроса "Левада-центра", большинство жителей России (75%) поддержали бы решение Владимира Путина, если бы он "на этой неделе" решил прекратить войну с Украиной. Однако прекращение войны при условии возвращения оккупированных территорий Украины поддерживали только 28% жителей России

Российская сторона на переговорах в Стамбуле 2 июня отказалась от прекращения огня. Москва выдвинула "мирные условия", которые означают капитуляцию Украины в войне, которую Россия не выиграла.

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