Мешканці узбережжя Одеської області чули вибухи та постріли. В ЗСУ назвали причину
Українській військові ведуть оборону в південній частині біля Чорного моря. Зокрема в Одеській області, де війська РФ тримають в напрузі місцеве населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
В командуванні повідомляють, ворог продовжує тримати напругу в північно-західній частині Чорного моря: присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висадки десанту, проведенням розвідки за допомогою БПЛА, в тому числі і ударного типу.
"Сили оборони виконують завдань за призначенням і ефективно протидіють ворогу. Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів. Про результати цієї роботи ми оперативно інформуємо суспільство, а поки вона триває, просимо зберігати спокій і витримку", - йдеься в повідомленні.
Також оборонці просять не нехтувати власною безпекою, зважаючи на ситуацію, яка склалася в регіоні.
"Не відвідувати пляжі та інші заборонені території, не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів, не наражати себе на небезпеку, не заважати нашим діям", - закликають в ОК "Південь".
В командуванні дякують мешканцям області за вчасне інформування силових органів про можливу небезпеку та просять утриматися від публічних заяв, росповсюдження фото та відео.
Нагадаэмо, російські окупанти під час ракетного обстрілу по Одесі пошкодили інфраструктурні об'єкти й релігійну споруду.
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