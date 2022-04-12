Коли жителі Київської області можуть повернутися додому: названо дату

"Ми поки що маємо дві черги робіт. Основна черга - кінець квітня. Тоді ми більш-менш плануємо забезпечити можливість проживання людей... І друга дата - це кінець травня. От на ці дві дати орієнтуватися можна", - сказав Павлюк.

Він наголосив, що зараз обласна влада не рекомендує жителям деокупованих міст повертатися додому,

"Але кінець травня - це більш-менш реальна дата, коли люди можуть безпечно повертатися в райони. Так, будуть оточені та позначені все ще заміновані райони, бо це дуже кропітка і велика робота... Але до життя, думаю, область може повернутися десь наприкінці травня", - додав Павлюк.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони закликали мешканців Київської області поки не повертатися додому, оскільки йде зачистка і розмінування. Громадян просять очікувати на офіційний дозвіл чи заяву від Генштабу.

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