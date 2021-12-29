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Жителі ізольованого Сіаню просять допомоги: влада визнала проблему з доставкою продуктів

Автор: Іванна Шовкун

Китайські офіційні особи визнали, що вони зіткнулися з проблемами, пов'язаними з доставкою достатньої кількості продуктів для мешканців ізольованого міста-мільйонника Сіань. А жителі міста в соціальних мережах скаржаться на брак їжі і просять допомогти їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ізоляція міста триває вже тиждень. Багато жителів просять у соціальних мережах допомогти з придбанням продуктів харчування та інших предметів першої потреби. При цьому деякі зазначають, що їхні житлові комплекси не випускали б їх, навіть якби у них закінчувалися запасами їжі.

"Ми щосили намагаємося допомогти у вирішенні проблеми та видаємо пропуски на автомобілі, які гарантують постачання предметів першої необхідності", - сказав офіційний представник Сіаня Чень Цзяньфен.

При цьому жителі зазначають, що декілька днів тому вони могли вийти один раз, щоб купити продукти, але це було скасовано. А у всіх онлайн-додатках для продуктових магазинів або немає товару, або вони виходять за межі діапазону доставки.

Нагадаємо, Сіань вже тиждень перебуває в ізоляції. Проте там минулої доби зафіксували понад 150 нових випадків коронавірусу.

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Китай