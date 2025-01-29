Жители Гренландии дали отпор Трампу

Опрос Verian, проведенный по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq, показал, что 85% населения самоуправляемой арктической территории не хотят быть частью США. Только 6% заявили, что предпочли бы США, а 9% не определились.



Трамп настаивает, что хочет захватить крупнейший остров в мире по соображениям безопасности и отказался исключить применение силы. Он также утверждал, что население Гренландии предпочло бы быть частью США. Его интерес к этой территории проистекает из его первого срока на посту.

"Жители Гренландии недовольны Данией, - заявил Трамп 21 января. - Знаете, я думаю, что они довольны нами".

Эту точку зрения не разделяют лидеры Гренландии, многие из которых вместо этого стремятся к независимости. Хотя остров является частью Королевства Дания, его 57 тысяч жителей имеют обширное самоуправление.

"Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами", - заявил недавно премьер-министр территории Муте Боуруп Эгеде.

"Трамп не должен получить Гренландию", - заявил Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел Дании. - "Гренландия - это Гренландия. Гренландский народ - это народ также в смысле международного права", и в конечном итоге он определяет свою ситуацию.

Опрос включал 497 интервью, проведенных в Интернете с 22 по 26 января, включая репрезентативную выборку граждан Гренландии в возрасте 18 лет и старше. Статистическая неопределенность ответов составляет около 3,1 процентных пункта.

Опрос также показал, что 45% гренландцев считают интерес Трампа к Гренландии угрозой. Только около 8% взяли бы паспорт США, если бы им пришлось делать мгновенный выбор между датским и американским гражданством.