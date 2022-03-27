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Жителі Генічеська спалили захоплений окупантами військкомат

Фото: спалений військкомат у Генічеську (facebook.com/sergey.khlan)
Автор: Юлія Бойко

Жителі окупованого Генічеська (Херсонська область) продовжують опір. У ніч проти 17 березня спалили захоплену будівлю військового комісаріату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook депутата місцевої обласної ради Сергія Хланя.

"Геничани чинять опір російським окупантам, вночі спалили військкомат захоплений окупантами, в якому вони розміщувалися", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові почали видавати жителям Генічеська рублі. Українська прокуратура вже розпочала досудове розслідування.

Після захоплення Генічеська місцева міська рада пішла у відставку.

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