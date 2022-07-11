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Жителі Авдіївки отримали вже 18,5 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя"

Фото: жителі Авдіївки отримали вже 18,5 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Жителі Авдіївки отримали уже 18,5 тисяч продуктових наборів від гуманітарного проекту "Рятуємо життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів входять продукти довготривалого зберігання: борошно, крупи, макарони, олія, м’ясні і рибні консерви, цукор та згущене молоко.

Розвозять набори співробітники Авдіївського коксохімічного заводу групи "Метінвест".

Як відомо, гуманітарний проект "Рятуємо життя" був заснований компаніями Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

За чотири місяці його існування допомогу від проєкту отримала 122 551 людина в різних регіонах України - вимушені переселенці, мешканці деокупованих територій, вразливі верстви населення, сім’ї мобілізованих співробітників підприємств "Метінвесту" та пільгових категорій працівників.

Також гуманітарна місія проєкту охопить понад 30 тисяч ветеранів підприємств компанії, які знаходяться на пенсії.

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Авдіївка