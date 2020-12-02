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Мешканців Японії будуть вакцинувати від коронавірусу безкоштовно

Автор: РБК-Україна

В Японії проведуть безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу - відповідний законопроект ухвалено парламентом. Країна вже закупила вакцини Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

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Про це повідомляє The Japan Times.

Законом передбачено, що витрати на вакцинацію 126 млн мешканців будуть відшкодовані з державного бюджету.

Японія вже закупила вакцини Pfizer для 60 млн осіб і Moderna для 25 млн, а також замовила 120 млн доз вакцини AstraZeneca.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Японії за час пандемії виявили понад 148 000 випадків зараження коронавірусом, більше 2000 людей померли.

Нагадаємо, вакцина від коронавирусу американської компанії Moderna буде коштувати дорожче, ніж зразок розробки Pfizer. При цьому вона менш вимоглива до умов транспортування і зберігання.

РБК-Україна писало, що новорічні заходи за участю імператорської сім'ї Японії скасовані через ситуацію з поширенням коронавирусу.

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