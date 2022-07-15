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Жителів Київської області попередили про постріли і вибухи: в чому причина

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Буча, П'ятниця 15 липня 2022 11:49
Жителів Київської області попередили про постріли і вибухи: в чому причина Фото: у Бучанському районі пройдуть антитерористичні навчання (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 15 липня, в Київській області будуть чутні вибухи і постріли. Зокрема, у Бучанському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бучанської міської ради в Facebook.

За даними Держради, сьогодні під Бучею проходитимуть антитерористичні навчання.

"15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутні постріли і вибухи", - йдеться в повідомленні.

Жителів просять зберігати спокій.

"Це наші тренуються, щоб знищувати ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Київській області відновили міст через річку Ірпінь біля села Демидів.

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Буча Київська область Війна Росії проти України
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